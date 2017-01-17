Часть Бишкека осталась без электричества из-за поломки на подстанции «Восточная». Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть КР» Алексей Бородин.

По его словам, на подстанции отключился трансформатор. В настоящее время выясняется причина. Энергетики проверяют действия защиты. Часть абонентов перезапитали.

Энергетики обещают восстановить электроснабжение через 10-15 минут.

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