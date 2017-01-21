Автомойка, с которой угнали машину, принадлежит депутату Бишкекского горкенеша от «Республики — Ата-Журт»

Автомойка «Аква-Люкс», расположенная в Бишкеке на улице Фрунзе, 466/ пересекает бульвар Молодой Гвардии, принадлежит депутату Бишкекского городского кенеша от партии «Республика — Ата-Журт» Коргонбай уулу Жусупбеку. Об этом сообщила пострадавшая Вероника Кушнир, у которой угнали и разбили машину с автомойки.

Ранее пресс-служба УПМ ГУВД Бишкека сообщала о задержании подозреваемого в угоне автомашины.

По данным ведомства, 11 января примерно 1.30 в дежурную часть поступил вызов по поводу ДТП. Установлено, что на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Рыскулова водитель авто «Хонда Акура» врезался в столб. По словам очевидцев, водитель и пассажир-девушка сбежали с места аварии. Позже 19-летнего угонщика задержали.

Выяснилось, что он работает на автомойке, и ему захотелось прокатиться со своей девушкой. Хозяйка автомашины обратилась с заявлением в милицию.

По словам Вероники Кушнир, она попробовала связаться с депутатом Коргонбай уулу Жусупбеком, который перенаправил пострадавшую к своей супруге, которая должна была разрешить данную ситуацию.

«Супруга депутата в разговоре сообщила, что, кто угнал авто, тот пусть и отвечает. При личном разговоре она сказала, что нести ответственность не будет, в конце разговора послала меня на три буквы», - сказала Вероника Кушнир.

Ранее имя данного депутата засветилось в истории с разбойным нападением в аэропорту Оша в декабре 2014 года. Тогда по делу проходил и бывший сотрудник службы авиационной безопасности Жоомарт Жаанбаев. Последний является братом Коргонбай уулу Жусупбека.

Сам народный избранник для комментариев недоступен.