На три дня село Орто-Сай и городок «Ала-Арча-1» отключат от газоснабжения

Село Орто-Сай и городок «Ала-Арча-1» отключат от газоснабжения в связи с аварийно-восстановительными работами. Об этом сообщило ОсОО «Газпром Кыргызстан».

С 31 января по 2 февраля газа не будет также на улицах Шевченко, №№ 94, 96, 98 и Рыскулова, 30.