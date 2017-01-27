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На три дня село Орто-Сай и городок «Ала-Арча-1» отключат от газоснабжения

27/01/17 18:58, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Село Орто-Сай и городок «Ала-Арча-1» отключат от газоснабжения в связи с аварийно-восстановительными работами. Об этом сообщило ОсОО «Газпром Кыргызстан».

 

С 31 января по 2 февраля газа не будет также на улицах Шевченко, №№ 94, 96, 98 и Рыскулова, 30.

 

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/44027/

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