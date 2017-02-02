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В мэрии Бишкека объяснили, зачем покупают ордена и медали

2/02/17 14:06, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

В мэрии Бишкека объяснили, зачем для депутатов городского кенеша покупают ордена и медали.

 

Как рассказал ИА «24.kg» руководитель аппарата столичного муниципалитета Мелис Джунушалиев, запас медалей и орденов закончился, поэтому объявили тендер. В течение года мэрия награждает отличившихся депутатов.  

 

На вопрос, чем успели отличиться только что избранные депутаты и по какому принципу раздают награды, он ответил: «Существует определенное положение по награждению. Несколько раз в год выдаем по ходатайству».

 

На закупку отличительных знаков выделили 183,9 тысячи сомов.

 

  • Мэрии потребовалось 10 орденов «За заслуги перед городом Бишкек» и 20 медалей «За безупречную службу городу Бишкек».

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/44298/

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