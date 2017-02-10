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Бишкек-24

В Бишкеке снесли незаконно построенное кафе

В Бишкеке снесли кафе «Домино», расположенное возле центрального входа в парк Панфилова, перед зданием Кыргызского драматического театра.

Как рассказал ИА «24.kg» начальник управления землепользования и строительства столичной мэрии Талантбек Иманакун уулу, объект построили незаконно. Владельцем является Сейил Утебаева.

«Наше управление создано недавно, и раньше мы не занимались сносом незаконно построенных объектов. Но, насколько я знаю, оно работало с 2013 года», — сказал чиновник.

Он добавил, что на снесенное здание имелось представление прокуратуры Бишкека о незаконности строения.

Напомним, 6 ноября 2016 года в мэрии Бишкека создали рабочий штаб по пресечению незаконного строительства в городе.

«Первым этапом мы снесли незаконное здание на улице Токтогула, вторым — это кафе. Сейчас ведем инвентаризацию всех объектов в городе и выявляем незаконно построенные», — сказал Талантбек Иманакун уулу.
Ссылка: http://www.24.kg/bishkek_24/44852/
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