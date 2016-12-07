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Успей получить 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
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Успей получить 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок

7/12/16 14:47

Сделайте себе или своим близким замечательный подарок в преддверии Нового года – современный 4GWi-Fi роутер от MegaCom. У вас есть уникальная возможность получить его совершенно бесплатно, просто примите участие в акции«Получи 4G Wi-Fi роутер бесплатно».

 

Подключитесь к тарифу «Безлимитный 4G» на 90 дней, и высокоскоростной роутер ваш. В рамках акции стоимость подключения к тарифу на 90 дней снижена, активируйте тариф за 3100 сомов вместо 3870 сомов.

 

4G Wi-Fi роутер от MegaCom легкий и компактный, обеспечивает до 6 часов автономной работы и раздает Wi-Fi до 10 мобильным устройствам одновременно. Теперь Интернет будет с вами везде - на учебе, работе, за городом.

 

Акция действует в любом из центров продаж и обслуживания или фирменных салонов компании, находящихся в зоне покрытия 4G. Наличие роутеров в ближайшем ЦПО или ФС уточняйте по номеру *500. Спешите! Срок действия акции и количество роутеров ограничены.

 

Получи Wi-Fi роутер в подарок - почувствуй безграничную свободу Интернета от MegaCom!

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/41135/

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