MegaCom снижает цены на роуминг в самых популярных странах

MegaCom рад сообщить о том, что с начала 2017 года будут значительно снижены цены на мобильную связь в наиболее востребованных у абонентов мегасети странах. Особой популярностью пользуются такие страны, как Россия, Казахстан и Турция, куда кыргызстанцы ездят работать, учиться и отдыхать.

Теперь в сетях Turkcell (Турция) мобильный Интернет стоит всего 5 сомов за 1 Мб, а в сетях Megafon и MTS (Россия), Kcell (Казахстан) – 6 сомов за 1 Мб. К тому же в сетях Megafon, MTS и Tele2 (Россия), Kcell, Tele2, Kara-Tel и Altel (Казахстан) исходящие звонки по всем направлениям теперь стоят 25 сомов, а SMS-сообщения - всего 5 сомов.

MegaCom выбирает самые востребованные направления, чтобы вы оставались на связи с самыми близкими и нужными людьми в любое время и в любой точке мира. Звоните родным, отправляйте сообщения, публикуйте посты и фотографии в социальных сетях, делитесь впечатлениями от поездки в новую страну, находясь за рубежом и не меняя своего номера. Подключите роуминг перед выездом за рубеж в филиальной сети компании.

MegaCom – общение без границ!