Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с Новым годом!

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Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с наступающим 2017 годом!
«Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть в 2017 году в каждой семье будет много приятных новостей и сюрпризов. Пусть Новый год подарит вам интересные встречи, красочные эмоции, незабываемые события и радость от общения! Наша команда О! благодарит наших клиентов за доверие. Спасибо вам за то, что встречаете с нами не первый Новый год и вдохновляете нас» Весь год мы работали для вас и благодаря вам. До новых встреч в 2017-м!» – поздравил кыргызстанцев коммерческий директор компании Максим Сидоренко.
URL: http://www.24.kg/biznes_info/42596/