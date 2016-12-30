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Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с Новым годом!
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Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с Новым годом!

30/12/16 09:25

Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с наступающим 2017 годом!

 

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть в 2017 году в каждой семье будет много приятных новостей и сюрпризов. Пусть Новый год подарит вам интересные встречи, красочные эмоции, незабываемые события и радость от общения! Наша команда О! благодарит наших клиентов за доверие. Спасибо вам за то, что встречаете с нами не первый Новый год и вдохновляете нас» Весь год мы работали для вас и благодаря вам. До новых встреч в 2017-м!» – поздравил кыргызстанцев коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

 

 

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/42596/

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