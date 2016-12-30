MegaCom: готовность к новогодним праздникам №1!

MegaCom сообщает о готовности сети к повышенной нагрузке в новогоднюю ночь. Традиционно наибольшая нагрузка ожидается в период с 23.00 31 декабря до 01.00 1 января, когда миллионы абонентов поздравляют друг друга.

Техническими специалистами MegaCom проведен целый комплекс работ по увеличению емкости сети в местах городских праздничных мероприятий, расширению каналов передачи данных, а также каналов междугородней и международной связи. Одна из главных рекомендаций от специалистов компании MegaCom – не откладывать поздравления, а начинать заранее, может быть даже уже сейчас. Чтобы каждый имел возможность дозвониться и поздравить близких, предусмотрен ряд мер:

с 10.00 30.12.2016 г. до 14.00 01.01.2017 г. будет приостановлено действие услуги «Кто звонил?»;

с 00.00 30.12.2016 г. до 00.00 02.01.2017 г. будет приостановлено действие услуги «Прозрачный счет»;

с 01.00 на 06.00 01.01.2017 г. снятие абонентской платы по всем тарифным планам, опциям и услугам будет перенесено;

абонентская плата на тарифном плане «Элдик» за 01.01.17 г. будет списана 31.12.16 г. с 20.00 до 23.59.

Отметим, в праздничные дни специалисты контакт-центра *500 будут работать в штатном режиме, более того, организовано дополнительное дежурство сотрудников. Ниже вашему вниманию представлен новогодний режим работы центров продаж и обслуживания и фирменных салонов компании MegaCom:

MegaCom поздравляет всех с наступающими праздниками! Оставайтесь на связи и будьте по-настоящему рядом друг с другом.