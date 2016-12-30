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ОАО «МАМ» в аэропорту «Манас» устроило новогодний сюрприз для своих пассажиров
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ОАО «МАМ» в аэропорту «Манас» устроило новогодний сюрприз для своих пассажиров

30/12/16 17:19

ОАО «Международный аэропорт «Манас» в канун Нового года, 30 декабря, устроило новогодний сюрприз для своих пассажиров. Так, в Международном аэропорту «Манас» пассажиров рейса из Оша ждал сюрприз.  При подходе к багажной ленте пассажиры вместо полагающегося багажа по ленте транспортера увидели новогодние коробочки с подарками.

 

ОАО «МАМ» каждый год поздравляет своих пассажиров с Новым годом и устраивает им маленькие сюрпризы.

 

Поздравляем всех с 2017 годом и желаем всего самого наилучшего!!!

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/42672/

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