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MegaCom признан победителем в номинации «Данакер»
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MegaCom признан победителем в номинации «Данакер»

5/01/17 13:55

MegaCom победил в номинации «Данакер» по результатам открытого общественного опроса в Джалал-Абадской области, проведенного общественным фондом «Бактынур».

 

Благодарственное письмо вручили компании от имени полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области, мэрии города, телерадиокомпании Джалал-Абад и общественного фонда «Бактынур».

 

Торжественная церемония состоялась с участием общественных деятелей, успешных предпринимателей, представителей социального сектора и силовых структур Джалал-Абадской области. На мероприятии наградили тех, кто внес свой посильный вклад в проведение Года истории и культуры в Кыргызстане.

 

Напомним, в рамках масштабного запуска современной технологии 4GLTE, город Джалал-Абад вошел в число первых городов республики, испытавших новые скорости от MegaCom. На постоянной основе компания проводит технические работы и совершенствует сеть, тем самым обеспечивая жителей области высокоскоростным мобильным Интернетом и стабильной связью.

 

Кроме этого, мобильный оператор регулярно поддерживает ветеранов, детские дома Джалал-Абада, реализуя другие социальные проекты, тем самым внося значимый вклад в развитие региона. Компания проводит масштабные культурные мероприятия, одним из которых стал грандиозный концерт с участием звезд кыргызской эстрады по случаю 10-летия MegaCom на центральном стадионе г.Джалал-Абада. Организуя развлекательные акции и мероприятия, MegaCom продолжает разрабатывать и предлагать выгодные опции и услуги с учетом потребностей жителей региона, чтобы связь была выгодной, а общение – приятным!

 

MegaCom – надежный оператор связи!

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/42750/

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