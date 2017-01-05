MegaCom признан победителем в номинации «Данакер»

MegaCom победил в номинации «Данакер» по результатам открытого общественного опроса в Джалал-Абадской области, проведенного общественным фондом «Бактынур».

Благодарственное письмо вручили компании от имени полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области, мэрии города, телерадиокомпании Джалал-Абад и общественного фонда «Бактынур».

Торжественная церемония состоялась с участием общественных деятелей, успешных предпринимателей, представителей социального сектора и силовых структур Джалал-Абадской области. На мероприятии наградили тех, кто внес свой посильный вклад в проведение Года истории и культуры в Кыргызстане.

Напомним, в рамках масштабного запуска современной технологии 4GLTE, город Джалал-Абад вошел в число первых городов республики, испытавших новые скорости от MegaCom. На постоянной основе компания проводит технические работы и совершенствует сеть, тем самым обеспечивая жителей области высокоскоростным мобильным Интернетом и стабильной связью.

Кроме этого, мобильный оператор регулярно поддерживает ветеранов, детские дома Джалал-Абада, реализуя другие социальные проекты, тем самым внося значимый вклад в развитие региона. Компания проводит масштабные культурные мероприятия, одним из которых стал грандиозный концерт с участием звезд кыргызской эстрады по случаю 10-летия MegaCom на центральном стадионе г.Джалал-Абада. Организуя развлекательные акции и мероприятия, MegaCom продолжает разрабатывать и предлагать выгодные опции и услуги с учетом потребностей жителей региона, чтобы связь была выгодной, а общение – приятным!

MegaCom – надежный оператор связи!