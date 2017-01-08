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Комиссия по приему платежей для абонентов мобильного оператора О! возвращена на прежний уровень
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Комиссия по приему платежей для абонентов мобильного оператора О! возвращена на прежний уровень

8/01/17 17:46

Мобильный оператор О! информирует об урегулировании вопроса с платежными системами по комиссии по приему платежей для абонентов компании.

 

В самое ближайшее время комиссия, взимаемая платежными операторами с абонентов при пополнении баланса, будет возвращена на прежний уровень и составит не более 5 сомов.

 

Со стороны ООО «НУР Телеком» были приняты все возможные меры, чтобы защитить интересы и права клиентов компании, урегулировать ситуацию с операторами платежных систем, а также возвратить размер комиссии, взимаемой с абонентов О!, на прежний уровень.

 

Выражаем свою благодарность Государственному агентству антимонопольного регулирования за оперативное содействие в решении этого вопроса.

 

Стоит отметить, что абоненты мобильного оператора О! могут пополнять мобильный счет абсолютно бесплатно в разветвленной сети офисов продаж и обслуживания, воспользовавшись картами оплаты, а также в отделениях «Бишкекпочтасы» и в терминалах «Оптима банк». Кроме этого, есть возможность оплачивать услуги связи без комиссии с помощью электронных кошельков Umai, «Элсом» или с помощью банковской карты.

URL: http://www.24.kg/biznes_info/42803/

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