Сотрудники ОсОО «Газпром Кыргызстан» оказали помощь пострадавшим в результате крушения самолета

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Сотрудники ОсОО «Газпром Кыргызстан» оказали материальную помощь пострадавшим при крушении самолета «Боинг-747» в дачном поселке Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области.
Собранные средства в размере 2,5 миллиона сомов были перечислены на специальный счет МЧС КР.
Компания выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
URL: http://www.24.kg/biznes_info/43670/