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Сотрудники ОсОО «Газпром Кыргызстан» оказали помощь пострадавшим в результате крушения самолета
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Сотрудники ОсОО «Газпром Кыргызстан» оказали помощь пострадавшим в результате крушения самолета

23/01/17 12:12

Сотрудники ОсОО «Газпром Кыргызстан» оказали материальную помощь пострадавшим при крушении самолета «Боинг-747» в дачном поселке Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области.

 

Собранные средства в размере 2,5 миллиона сомов были перечислены на специальный счет МЧС КР.

 

Компания выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

 

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/43670/

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