Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи

Мобильный оператор О! подвел итоги второго этапа грандиозной лотереи «Удача» и вручил победителям 25 смартфонов Huawei Y3II и 30 компактных устройств 4G Wi-Fi Wingle. Главный приз — TOYOTA Land Cruiser Prado — будет разыгран уже 6 марта 2017 года в финальном, третьем этапе лотереи.

Стать участником и получить возможность стать счастливым обладателем нового автомобиля и других ценных призов очень просто, достаточно набрать команду *777# и просто начать накапливать билеты, пользуясь услугами связи О! С момента регистрации абоненту будут начисляться виртуальные лотерейные билеты:

за подключение к лотерее бесплатно начисляется 2 билета ;

; за каждые 145 сомов при пополнении баланса начисляется 3 билета ;

; за каждые 145 сомов, потраченные на услуги связи, дополнительно начисляется 5 лотерейных билетов.

Участие абсолютно бесплатное. Количество лотерейных билетов не ограничено.

Для определения победителей используется специальная автоматизированная система, которая генерирует случайные номера из списка участников лотереи. Розыгрыши проходят открыто и прозрачно — все желающие могут стать свидетелями и принять участие в определении победителей. Приглашение на участие в определении победителей публикуется на официальной странице компании в социальной сети Facebook.

Ознакомиться с фотографиями победителей первых двух этапов лотереи, узнать подробнее о правилах участия можно на сайте udacha.o.kg.