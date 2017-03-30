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Бизнес

ОАО «Росинбанк» повышает финансовую грамотность школьников и студентов

В рамках Всемирной недели денег (Global Money Week) ОАО «Росинбанк» открыло свои двери для десятиклассников авторской физико-математической школы-лицея № 61 имени Е.Якира и студентов IV курса факультета «Финансы и кредит» Международного университета «Ататюрк-Алатоо».

Гидами по банку выступили сотрудники структурных подразделений, познакомив экскурсантов с современными банковскими услугами и технологиями. Во время экскурсии юным гостям представилась уникальная возможность окунуться в атмосферу банковского мира, узнать про виды платежных карт, преимущества безналичных платежей и современные банковские продукты. Многие задавали вопросы, гостей интересовало, с помощью каких банковских продуктов можно сделать накопления, как сэкономить и возможно ли пройти практику или стажировку в банке.

«Если бы у меня в 10–11 классе была возможность все это узнать, однозначно это повлияло бы на мою сегодняшнюю жизнь», — поделился впечатлениями студент Университета «Ататюрк-Алатоо» Бекен Шайбеков.

Не меньший интерес у ребят вызвал рассказ об особенностях профессии сотрудников службы инкассации. Юные гости банка посмотрели бронированную машину инкассаторов, увидели различные виды огнестрельного служебного оружия и примерили бронежилеты, вес которых достигает восьми килограммов.

Также школьникам и студентам повезло воочию увидеть уникальную коллекцию медных монет начала XVI века, выпущенную к «Всемирной неделе денег». Рассказать учащимся об экспонатах выставки специально пришел Александр Камышев, известный в нашей республике нумизмат и историк. После лекции самые внимательные слушатели ответили на вопросы эксперта о Ляйлякском кладе и получили памятные сувениры от банка.

Такая форма общения с учебными заведениями является доброй традицией «Росинбанка», и не только в рамках «Всемирной недели денег».
Ссылка: http://www.24.kg/biznes_info/48316/
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