Получите скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei в магазинах O!Store

С 6 апреля при покупке мобильного устройства производства компании Huawei в любом из сети магазинов O!Store клиент получает бонус в виде скидки в 10 процентов от розничной стоимости устройства.

Абоненты мобильного оператора О!, которые станут владельцами смартфонов Huawei в рамках акции «Получи скидку с Huawei!», получат скидку в виде пополнения мобильного счета на сумму, равную 10 процентов от полной стоимости приобретенного абонентом телефона. На мобильные телефоны Huawei, приобретенные в O!Store, также предоставляется официальная гарантия.

Напомним, в ассортименте магазинов O!Store — широкий ряд официальных и сертифицированных смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Lenovo, Asus и других известных производителей, также представлен большой выбор фирменных аксессуаров. В магазинах есть возможность приобрести фирменные 4G-устройства мобильного оператора О!

При покупке девайсов у клиентов O!Store есть возможность на месте оформить необходимые документы для приобретения смартфона в рассрочку. При этом от покупателя требуется минимальный пакет документов.

Магазины O!Store находятся по адресам:

г. Бишкек, ТРЦ Bishkek Park, этаж М1 (ориентиры — гипермаркет «Yimpaş«);

г. Бишкек, ЦУМ ( 1-й этаж);

этаж); г. Бишкек, VEFA-центр ( 1-й этаж);

( этаж); г. Бишкек, ул. Юнусалиева, 177/1 (рядом с «Бета Сторес-2 »).

»). г. Ош, Араванский район, ул. Курманжан датки, 256.

Ознакомиться с подробными условиями акции «Получи скидку с Huawei!» можно на официальном сайте компании www.o.kg.

О!Store — твоя счастливая покупка!