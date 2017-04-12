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Бизнес

Попытай свою удачу в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom

Станьте участником викторины, подключив услугу «Счастливые SMS» от MegaCom. Блесните своими знаниями в самых разных сферах науки, истории, культуры и искусства и получите шанс выиграть до 3 000 000 сомов!

Чтобы принять участие в викторине, отправьте любое SMS на номер 2016 либо наберите комбинацию *2016#. Подключив пакет «Счастливые SMS» за абонентскую плату в размере 12 сомов с учетом НДС и НсП, вы получаете 20 SMS внутри сети и возможность принять участие в викторине. На ваш номер поочередно поступят вопросы с вариантами ответа. Нужно максимально быстро отправить верный ответ, за который начисляется 10 баллов. Победителем становится участник, набравший максимальное количество баллов за минимальное время.

Каждый день можно выиграть 15 000 сомов, каждый месяц самый активный эрудит получает iPhone 6S. Всех участников ждет розыгрыш мегаприза в размере 3 000 000 сомов.

Подробнее о викторине и правилах участия можно узнать на сайте luckysms.megacom.kg.
Ссылка: http://www.24.kg/biznes_info/49360/
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