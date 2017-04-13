Мобильный оператор О!: Впервые «Город 312» выступит в Оше и Джалал-Абаде!

Большие концерты О!, посвященные 8-летию яркого мобильного оператора Кыргызстана и новой линейке тарифных планов «Переходи на О! + ТV», впервые пройдут в Джалал-Абаде и Оше 26, 28 апреля. Музыкальный тур артистов группы «Город 312» завершится 30 апреля в Бишкеке.

Специально по этому случаю звездная солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко и ее команда записали видеоприглашение для кыргызстанцев.

Привет, любимый Кыргызстан! Совсем скоро мы с вами увидимся, и мы этому очень рады. Мобильный оператор О! специально для вас организовал серию эксклюзивных концертов группы «Город 312». Джалал-Абад, Ош, Бишкек, мы с нетерпением ждем встречи с вами. Будет тепло и душевно, гарантируем! "Город 312"

Напомним, бесплатный билет получить можно в любом офисе продаж и обслуживания О! или у промоутеров компании. Для этого просто нужно подключиться или уже быть активным абонентом любого тарифа из линейки «Переходи на О! + TV» и пополнить баланс.

Поздравляем нашу большую семью О! и приглашаем лично вас принять участие в праздновании дня рождения любимого оператора! Собирайте друзей, берите семью, приезжайте сами. Подписывайтесь на наши страницы в Facebook, Instagram, «Одноклассники», Twitter, «ВКонтакте» и выигрывайте бесплатные билеты на концерт!