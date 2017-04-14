Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»

Мобильный оператор О! продолжает развивать портфель дополнительных услуг, призванных внести удобство и комфорт в повседневную жизнь кыргызстанцев. С новой услугой «Где дети?» заботиться о родных стало проще.

Сервис является улучшенной модификацией популярной услуги «Где ты?» и позволяет определять местоположение сразу нескольких членов семьи. Достаточно лишь раз получить от них разрешение на поиск. Каждый день ваши дети добираются до школы, творческих или спортивных кружков самостоятельно. Чтобы знать наверняка, что с ними все в порядке, настройте автопоиск и получайте координаты вашего ребенка регулярно в выбранное вами время и дни недели.

Кроме того, теперь при необходимости ваш ребенок сможет мгновенно сообщить вам о том, где он, с помощью сигнала «Внимание, я тут!». Просто запишите в его телефон короткую команду *7898*7#, при наборе которой уведомление о его местоположении тут же поступит всем родителям, у которых есть право на поиск чада.

Чтобы оценить удобство услуги, при ее первом подключении предоставляется бесплатный период без абонентской платы в течение 10 суток, во время которых запросы на определение местоположения также бесплатны. После абонплата составит всего 3 сома в сутки с возможностью отправлять до 10 бесплатных поисковых запросов ежедневно. Начните пользоваться услугой уже сейчас — *7898# «вызов».

Услуга действует на всей территории Кыргызстана в обширной зоне действия сети О!. Узнайте подробности на сайте o.kg в разделе Где дети?