China Mobile готовится внедрить 5G к 2020 году

«Курсив» (Казахстан). Один из крупнейших сотовых операторов в Китае, China Mobile, собирается начать коммерческое внедрение стандарта связи 5G к 2020 году.

Три года назад оператор завершил разработку технологий нового стандарта связи. В 2016-м компания испытывала и разрабатывала новые продукты под 5G. В 2017-2018 годах тестирование стандарта продолжится, а в 2020-м планируется начать его коммерческое использование.

Стандарт 5G позволит увеличить скорость передачи информации до 1 гигабайта в секунду, что в 20-50 раз быстрее, чем 4G.

Сейчас China Mobile совместно с партнерами, производящими телеком-оборудование Huawei и ZTE, разрабатывают различные устройства и базовые станции под новый стандарт связи.

По словам главы China Mobile, стандарт «4G изменил жизнь, а 5G изменит все общество».

http://www.kursiv.kz/news/hi-tech/china-mobile-gotovitsa-vnedrit-5g-k-2020-godu/