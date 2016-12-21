Моряки ВМФ России соединили подводные объекты в скоростную интернет-сеть

«Известия» (Россия). Моряки Военно-морского флота (ВМФ) развернули подводную скоростную интернет-сеть для связи глубоководных аппаратов, подлодок, роботов и водолазов.

Система подводного интернета создана Волгоградским научно-исследовательским институтом «Штиль», который входит в концерн «Океанприбор». Передача информации происходит с помощью «подводных модемов», которые преобразуют двоичный код в акустический сигнал и отправляют получателю. С помощью аналогичного алгоритма принимающая сторона расшифровывает полученную информацию.

«С недавнего времени гидроакустические модемы серии «Диалог» установлены на уникальных автономных глубоководных аппаратах «Русь», «Консул», «Бестер», беспилотном «Клавесине». В составе водолазного оборудования используется персональный мобильный комплекс «Вуокса», - сообщила пресс-служба концерна «Океанприбор».

Подобным способом можно организовывать как двустороннюю, так и конференц-связь. При этом акустический сигнал доносит голос или цифровую информацию на расстояние до 35 километров и на глубину до шести километров.

https://ria.ru/defense_safety/20161221/1484176807.html