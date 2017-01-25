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Gazeta.uz

СНБ Узбекистана стало доступно в Интернете

Gazeta.uz (Узбекистан). На портале государственных услуг Узбекистана появилась возможность обратиться в Службу национальной безопасности.

 

«Эта возможность позволит гражданам и представителям бизнес-структур своевременно и качественно решать свои проблемы, избежать лишние бюрократические процедуры», — говорится в сообщении на портале.

 

«Реализация данной возможности является одним из важных шагов на пути формирования в республике системы «Электронное правительство», — добавляется в сообщении.

 

У СНБ нет ни вебсайта, ни раздела на правительственном портале Gov.uz.

 

https://www.gazeta.uz/ru/2017/01/24/mxx/

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