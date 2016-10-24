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Кыргызстан вновь пытается убедить ЕАЭС в хорошей ветеринарной системе. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.
На этой неделе в Кыргызстане находятся специалисты Евразийской экономической комиссии. Они изучают состояние ветеринарной системы страны.
Они оценят готовность и соответствие систем ветеринарного контроля и лабораторий нормам союза. Изучат эпизоотическую обстановку в стране, состояние перерабатывающих предприятий и пограничных постов.
Для снятия ветеринарных постов на границе кыргызскую систему ветеринарного контроля должны признать соответствующей нормам ЕАЭС. КР является полноправным членом ЕАЭС с 12 августа 2015 года, однако посты на границе до сих пор не сняты. Власти страны обещали, что это случится в августе 2016 года.
В июле в КР побывали специалисты ЕЭК. Однако приложенных страной на тот момент усилий оказалось недостаточно для того, чтобы нашу систему ветеринарного контроля признали соответствующей союзным правилам и стандартам.
Вместе с тем 15 кыргызских предприятий получили право поставлять мясную, молочную и рыбную продукцию в Россию еще до снятия ветпостов. Сейчас страна работает над тем, чтобы в реестр включили еще столько же компаний. Параллельно по распоряжению правительства в регионах начали строить ветеринарные лаборатории.
URL: http://www.24.kg/eaes/38750/