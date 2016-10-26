При ввозе товаров из стран ЕАЭС в Кыргызстан теперь необходимы накладные

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С сегодняшнего дня импортеры при ввозе товаров из стран ЕАЭС в Кыргызстан должны иметь сопроводительные накладные. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
По ее данным, вступило в силу постановление правительства КР. Талон о прохождении государственного контроля, который заполняли предприниматели при ввозе или вывозе товаров на транспортных средствах через государственную границу Кыргызстана, отменен.
«Бланк сопроводительной накладной оформляется заранее на бланке организации, где бы импортер ни находился. То есть не обязательно заполнять документ непосредственно на КПП, как было с талоном. При этом импортер может сам распечатать бланк, взяв его электронный вид с сайта, или набрать его у себя. Этот документ не надо специально где-то приобретать. Также в сопроводительной накладной не надо указывать стоимость перемещаемого груза», - говорится в сообщении.
URL: http://www.24.kg/eaes/38877/