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Евразийский экономический союз не может полноценно работать, пока есть внутренние барьеры

28/10/16 09:45, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Евразийский экономический союз не может полноценно работать, пока сохраняются внутренние барьеры. Об этом заявил и.о. премьер-министра КР Сооронбай Жээнбеков на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

 

Как сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства, прежде чем ЕАЭС предоставит преференциальный режим торговли третьим странам, необходимо устранить барьеры внутри союза.

 

«Активная международная деятельность должна осуществляться с учетом урегулирования большого количества барьеров, изъятий и ограничений. Защищая национальные интересы, важно поддерживать друг друга, укреплять евразийскую интеграцию как внутри, так и в условиях глобализации», - считает Сооронбай Жээнбеков.

 

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Москве в ноябре 2016 года. Председательство в совете перешло от Казахстана к Кыргызстану.

URL: http://www.24.kg/eaes/39022/

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