И.о. премьер-министра Кыргызстана примет участие в заседании глав правительств СНГ

И.о. премьер-министра Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков примет участие в заседании глав правительств СНГ. Об этом сообщили в аппарате кабмина КР.

Как отмечается, Сооронбай Жээнбеков находится в Минске, где вчера участвовал во встрече глав правительств Евразийского экономического союза.

По данным «Интерфакса», который ссылается на сотрудника аппарата правительства России, в повестку пятничной встречи включен 21 вопрос.

«Первоочередное внимание уделят развитию торгово-экономического и промышленного сотрудничества, гуманитарных связей, вопросам повышения продовольственной безопасности и защиты интеллектуальной собственности», - отметил собеседник.

На заседании глав правительств предполагается рассмотреть реализацию Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Планируется подписать ряд межправительственных соглашений о взаимодействии в различных областях деятельности Содружества, сообщили в аппарате правительства РФ. Так, на утверждение выносится Прогноз производства и потребления энергоресурсов стран СНГ на период до 2030 года, Стратегия сотрудничества в построении и развитии информационного общества на период до 2025 года и Концепция формирования и развития рынка интеллектуальной собственности в СНГ.

«На совете рассмотрят реализацию Плана совместных действий стран СНГ по решению актуальных вопросов в финансово-экономической сфере, принятого решением СГП СНГ от 29 мая 2015 года», - отметил сотрудник аппарата правительства РФ.

Он добавил, что в целях актуализации нормативно-правовой базы планируется внесение изменений в ранее принятые документы СНГ. В частности, в Соглашение об образовании Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения государств СНГ от 13 ноября 1992 года, Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории стран Содружества. А также Соглашение о согласовании развития международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств СНГ, от 20 ноября 2009 года.

В повестку заседания глав правительств стран СНГ включен и ряд финансовых вопросов, в том числе рассмотрение единого бюджета органов Содружества на 2017 год, отметили в аппарате правительства РФ.