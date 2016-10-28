Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстан неизменно выступает за укрепление интеграции

«Правительство Кыргызстана занимает неизменную позицию, нацеленную на укрепление интеграции как важного фактора развития на мировой арене», - заявил сегодня и.о. премьер-министра Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета глав правительств стран СНГ, которое состоялось сегодня в Минске.

Он напомнил, что на прошедших в 2016 году в Бишкеке саммитах глав правительств и глав государств Содружества подвели итоги 25-летней деятельности организации и наметили новые планы и направления дальнейшего сотрудничества.

«Потребность в сохранении и развитии нашего взаимодействия проявляется в настоящее время как одно из важных направлений интеграционных процессов, которые призваны еще больше укреплять связи наших стран», - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он поблагодарил глав правительств СНГ за сотрудничество и плодотворную работу в год председательства Кыргызстана в организации. И отметил, что КР при поддержке стран СНГ провела продуктивную работу во всех направлениях многостороннего сотрудничества и взаимодействия в целях дальнейшего укрепления эффективности и авторитета Содружества.

«Нам выпала большая честь председательствовать в Содружестве в юбилейный для организации год. При этом мы исходили из необходимости наращивания многостороннего сотрудничества государств-участников на современном этапе», - отметил Сооронбай Жээнбеков.

В рамках председательства Кыргызстана выполнен план мероприятий, посвященных 25-летию СНГ, оказано содействие в реализации 28 организационных, экономических, научно-практических и гуманитарных юбилейных мероприятий в 2016 году. В Кыргызстане провели 15 мероприятий отраслевых и уставных органов СНГ.

Председательство в СНГ перешло к России. Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность в том, что РФ, «имеющая богатый опыт интеграционного взаимодействия, внесет достойный вклад в дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества в рамках Содружества».

Фото аппарата правительства КР