Первые рейсы из нового аэропорта «Жуковский» (Москва) совершат в Ош

Выполнение авиарейсов в Кыргызстан из аэропорта «Жуковский» (Москва) начнется 14 ноября. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на первого заместителя генерального директора ОАО «Рампорт аэро» Евгения Солодилина.

По его словам, полеты в город Ош будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Кроме того, из Кыргызстана в аэропорт «Жуковский» в декабре могут начать летать суда авиакомпании Air Manas.

Сейчас аэропорт «Жуковский» ведет переговоры и с авиакомпаниями из Таджикистана, отметил Евгений Солодилин.