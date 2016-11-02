В Москве обсудят гуманитарное сотрудничество СНГ

В Москве обсудят гуманитарное сотрудничество стран СНГ. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

По их данным, 9-10 ноября в Москве пройдет открытый международный форум «25 лет СНГ: взаимопонимание, сотрудничество, развитие». Организатор форума - Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

На форуме планируется обсуждение вопросов, касающихся повышения эффективности совместных гуманитарных проектов, усиления роли научных кругов, бизнеса и образования, а также других задач многостороннего гуманитарного сотрудничества, стоящих перед государствами - членами СНГ, в рамках панельных дискуссий, тематических конференций, круглых столов и проектных семинаров.

В работе форума примут участие представители Исполкома СНГ, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, дипломатических служб, федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, общественных, религиозных, некоммерческих и неправительственных организаций, бизнес-структур, деятели культуры и СМИ.