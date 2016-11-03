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Россия может приостановить авиасообщение с Таджикистаном из-за аэропорта «Жуковский»

3/11/16 19:40, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Россия может приостановить авиасообщение с Таджикистаном из-за аэропорта «Жуковский». Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

 

  • Ожидается, что РФ может прекратить авиасообщение уже 8 ноября.

Проблемы возникли после того, как власти Таджикистана отказались согласовывать рейсы российских авиакомпаний из нового аэропорта. В Минтрансе РТ считают, что пока это нерентабельно. В то же время таджикские власти призывают пока не нагнетать обстановку и заявляют о готовности обсуждать проблему с российскими коллегами.

 

  • В Таджикистане считают, что аэропорт «Жуковский» относится к Москве и для допуска на рейсы в Душанбе нужно пересматривать межправительственное соглашение. Между тем российским законодательством аэропорт причислен к Раменскому.

Сейчас на линии работают только таджикские авиакомпании. Россия считает это ущемлением прав своих перевозчиков. Также в РФ не преминули напомнить Таджикистану, что основные пассажиры на рейсах в Душанбе и Худжанд – это таджикские трудовые мигранты.

 

  • Между тем кыргызская авиакомпания «AirManas» готовится совершать полеты из Оша в «Жуковский» уже с 14 ноября.

URL: http://www.24.kg/eaes/39376/

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