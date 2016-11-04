Богатые граждане поддерживают Евразийский союз чаще, чем бедные. К такому выводу пришли специалисты Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития и международного партнерства «Евразийский монитор».

Отмечается, что в Казахстане и Беларуси поддержка со стороны групп населения с высоким доходом составила 76 и 74 процента.

В Кыргызстане показатели еще выше – 80 процентов. Люди с низкими доходами относятся к ЕАЭС чуть хуже – его поддерживают 79 процентов.

Отрицательно к ЕАЭС в Кыргызстане относятся 5 процентов богатых и 12 процентов бедных.

В КР за свободное передвижение граждан стран ЕАЭС внутри союза сравнительно чаще выступают более обеспеченные группы населения, а в Казахстане, наоборот, малообеспеченные.