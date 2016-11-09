Игорь Шестаков: За последние два года ШОС переформатировалась

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«За последние два года ШОС переформатировалась», - заявил сегодня на круглом столе эксперт Игорь Шестаков.
По его словам, ШОС - организация с большой и давней историей, но «изначально это был некий клуб президентов». «А последние несколько лет есть диалог между Россией и Китаем по вопросам международного сотрудничества», - говорит эксперт.
Эксперт отметил, что прошедшее на прошлой неделе заседание глав правительств ШОС в Бишкеке важно в части сотрудничества с Узбекистаном. Сейчас в Ташкенте меняется руководство, и каждой из стран ШОС важно наладить отношения с новой властью.
Важным итогом заседания премьеров ШОС в Бишкеке эксперт называет выстраивание логистической и транспортной инфраструктуры.
«Ведь без продвижения транспортных магистралей сложно решать экономические задачи. Особенно это важно для КР. Ведь страна не имеет выхода к морю, значит, не может продвигать свою продукцию далеко за пределы страны», - отметил эксперт.
URL: http://www.24.kg/eaes/39567/