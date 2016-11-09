Кубат Рахимов: В отношении ШОС слишком много пиара и слишком мало результата

«В отношении ШОС слишком много пиара и слишком мало результата», - заявил сегодня на круглом столе экономист Кубат Рахимов.

По его словам, Китай использует любые возможности для продвижения своих интересов, что нормально.

Эксперт отмечает, что в его понимании ШОС – «мягкая площадка для диалога, и она должна оставаться такой». «Другое дело, что КНР должна быть уравновешена Индией, Россией и новыми участниками», - считает он.

Эксперт отметил, что пора уже уходить от разговоров о том, что в Кыргызстане все советское разрушено и ничего нет. «Экономика у нас есть. Пусть она у нас не самая красивая, гламурная, блестящая, но она есть», - заявил он.