Алексей Кудрин: Нестабильность макроэкономических показателей может существенно снизить потенциал ЕАЭС

«Нестабильность макроэкономических показателей может существенно снизить потенциал ЕАЭС», – заявил сегодня на XI международной конференции Евразийского банка развития председатель совета Центра стратегических разработок (Россия) Алексей Кудрин.

Все страны Евразийского экономического союза столкнулись с рядом проблем после девальвации рубля в России. Взаимная торговля упала почти на треть.

Этот отдельный вызов показал, что нестабильность отдельных макроэкономических показателей может существенно снизить потенциал стран союза. Алексей Кудрин уверен, что этому показателю надо уделять особое внимание. Ведь именно развитие торговли является драйвером роста экономики.

Экс-министр финансов России уверен, что нужно создавать непрерывную модель инновационной экономики. Каждый год надо давать новую модель продукции. Ведь в современных условиях побеждает тот, кто создает модель постоянного изменения, отметил он.