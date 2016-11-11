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Кыргызстан выделяется среди стран ЕАЭС наращиванием объемов экспорта

11/11/16 13:59, Москва – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Кыргызстан выделяется среди стран ЕАЭС наращиванием объемов экспорта. Об этом сегодня на XI международной конференции Евразийского банка развития заявил главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.

 


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Он отметил, что среди стран Евразийского экономического союза Кыргызстана является особым примером. В течение года страна демонстрирует рост экспорта.

 

«Это один из интеграционных эффектов, о котором так много говорят и который хотят видеть те, кто проводит интеграцию. Это те самые плоды вступления КР в ЕАЭС», - отметил Ярослав Лисоволик.

 

Эксперт отметил и проблемные аспекты в деятельности ЕАЭС. В частности, рассказал о том, что сегодня многие страны начинают использовать обесценение валют для повышения конкурентоспособности.

 

URL: http://www.24.kg/eaes/39716/

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