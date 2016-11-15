В Новосибирской области вновь задержали подкарантинную продукцию из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Отмечается, что 23,82 тонны подкарантинной продукции из Кыргызстана и Казахстана, а также 300 килограммов китайских мандаринов задержали инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту «Карасук».

Без соответствующих документов везли 2,32 тонны яблок, огурцов, рисовой крупы, плодов шиповника и грецких орехов. Задержана партия сухофруктов весом 21,5 тонны из КР с недействительным сертификатом. Мандарины из КНР не пропустили из-за неверного указания страны происхождения.