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«Уральские авиалинии» выполнили первый рейс из аэропорта «Жуковский» в Кыргызстан

15/11/16 19:57, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила первый рейс из аэропорта «Жуковский» в Ош (Кыргызстан). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

 

«Рейс со 150 пассажирами на борту вылетел в южную столицу Кыргызстана строго по расписанию. В аэропорту «Жуковский» самолет Airbus 320 провожали официальные представители авиакомпании, чрезвычайный и полномочный посол КР в РФ, руководство управляющей компании аэропорта (ОАО «РАМПОРТ АЭРО»), директор Ошского филиала ОАО «Международный аэропорт «Манас» и представители СМИ», - уточнили в пресс-службе.

 

«Мы совместно с аэропортом «Жуковский» готовы развивать транспортное сообщение, увеличивать количество рейсов и расширять географию полетов. В ближайших планах авиакомпании - начать полеты из «Жуковского» в Бишкек, Худжанд, Душанбе» - сообщил Сергей Рыбанов, генеральный представитель авиакомпании «Уральские авиалинии».

URL: http://www.24.kg/eaes/39897/

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