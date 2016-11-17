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Главы правительств стран ЕАЭС одобрили единый Таможенный кодекс. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия.
Накануне в Горках (Московская область, Россия) состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Главным вопросом стало обсуждение окончательного варианта единого Таможенного кодекса.
Документ направили на внутригосударственное согласование в августе после заседания премьер-министров стран Евразийского экономического союза в Сочи (Россия).
После утверждения Кодекса главами правительств его направят на подписание главам государств союза. Ожидается, что это произойдет в декабре на заседании Высшего евразийского экономического совета.
URL: http://www.24.kg/eaes/40009/