Сооронбай Жээнбеков: Кыргызская продукция не может попасть на общий рынок стран Евразийского экономического союза

«Кыргызская продукция не может попасть на общий рынок стран Евразийского экономического союза», - заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков вчера на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве.

«Практически полтора года не решается вопрос по снятию ветеринарного контроля на кыргызско-казахстанской границе, что ограничивает наше полноценное участие в союзе. Нашу систему не признают, и наша продукция не имеет возможности попасть на общий рынок. Это чувствительный вопрос, который негативно воспринимается как населением, так и самими производителями продукции», — отметил глава кабмина.

Премьер-министр сказал, что на последней встрече казахская сторона согласилась оказать помощь в решении данного вопроса, но решение зависит от всех участников союза.

«Такая ситуация не может продолжаться до бесконечности. Первоначально решение вопроса перекинули с многостороннего на двусторонний уровень. Теперь наши партнеры, ссылаясь на то, что вопрос требует решения на уровне пяти стран, не признают ветеринарную систему Кыргызстана на двустороннем уровне. Несмотря на наличие конфликта интересов, надо смотреть на ситуацию шире. Однобокий подход и защита отдельных интересов не способствуют углублению и укреплению интеграции в целом», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что Кыргызстан выполняет все обязательства, которые указаны в дорожной карте по присоединению страны к ЕАЭС.

Сооронбай Жээнбеков предложил поручить вице-премьерам решить данный вопрос на ближайшем Совете ЕЭК 30 ноября 2016 года. Предложение поддержали все главы правительств стран ЕАЭС.