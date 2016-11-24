Минэкономики считает, что Кыргызстан вошел в ЕАЭС вовремя и на выгодных условиях. Об этом сегодня на конференции заявил заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков.

Он отметил, что Кыргызстан при вступлении в Евразийский экономический союз получил ряд послаблений и преференций. Среди самых выгодных условий Минэкономики называет:

Снятие таможенного контроля.

Устранение санитарного и фитосанитарного контроля.

Создание Российско-Кыргызского фонда развития.

Принятие условий переходных периодов, включая вопросы технического регламента.

Выделение средств на оснащение ветеринарных и фитосанитарных постов и лабораторий.

Предоставление преференций по различным позициям.

Доля Кыргызстана в единой копилке ЕАЭС определена в 1,9 процента, тогда как для Армении этот показатель лишь 1,1 процента.

Освобождение от таможенных пошлин при ввозе оборудования для инфраструктурных проектов.

Определение перечня временных изъятий по таможенному тарифу по 160 товарным позициям.

Алмаз Сазбаков отметил, что через год после официального вступления КР в ЕАЭС можно говорить не только о положительных сторонах, но и о проблемах.

Одной из проблем остается снятие ветеринарного контроля на границе с Казахстаном. КР регулярно поднимает этот вопрос, выполняет необходимые мероприятия, но посты не снимают.

После снятия таможенных постов на кыргызско-казахской границе республика столкнулась с проблемой ухудшения достоверности учета статистики.