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Минэкономики считает, что Кыргызстан вошел в ЕАЭС вовремя и на выгодных условиях

24/11/16 10:29, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Минэкономики считает, что Кыргызстан вошел в ЕАЭС вовремя и на выгодных условиях. Об этом сегодня на конференции заявил заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков.

 

Он отметил, что Кыргызстан при вступлении в Евразийский экономический союз получил ряд послаблений и преференций. Среди самых выгодных условий Минэкономики называет:

 

  • Снятие таможенного контроля.
  • Устранение санитарного и фитосанитарного контроля.
  • Создание Российско-Кыргызского фонда развития.
  • Принятие условий переходных периодов, включая вопросы технического регламента.
  • Выделение средств на оснащение ветеринарных и фитосанитарных постов и лабораторий.
  • Предоставление преференций по различным позициям.
  • Доля Кыргызстана в единой копилке ЕАЭС определена в 1,9 процента, тогда как для Армении этот показатель лишь 1,1 процента.
  • Освобождение от таможенных пошлин при ввозе оборудования для инфраструктурных проектов.
  • Определение перечня временных изъятий по таможенному тарифу по 160 товарным позициям.

 

Алмаз Сазбаков отметил, что через год после официального вступления КР в ЕАЭС можно говорить не только о положительных сторонах, но и о проблемах.

 

Одной из проблем остается снятие ветеринарного контроля на границе с Казахстаном. КР регулярно поднимает этот вопрос, выполняет необходимые мероприятия, но посты не снимают.

 

 

После снятия таможенных постов на кыргызско-казахской границе республика столкнулась с проблемой ухудшения достоверности учета статистики.

URL: http://www.24.kg/eaes/40387/

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