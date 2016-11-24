|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Минэкономики считает, что Кыргызстан вошел в ЕАЭС вовремя и на выгодных условиях. Об этом сегодня на конференции заявил заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков.
Он отметил, что Кыргызстан при вступлении в Евразийский экономический союз получил ряд послаблений и преференций. Среди самых выгодных условий Минэкономики называет:
Алмаз Сазбаков отметил, что через год после официального вступления КР в ЕАЭС можно говорить не только о положительных сторонах, но и о проблемах.
Одной из проблем остается снятие ветеринарного контроля на границе с Казахстаном. КР регулярно поднимает этот вопрос, выполняет необходимые мероприятия, но посты не снимают.
После снятия таможенных постов на кыргызско-казахской границе республика столкнулась с проблемой ухудшения достоверности учета статистики.
URL: http://www.24.kg/eaes/40387/