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Первый рейс в Бишкек из аэропорта «Жуковский» отправится 28 ноября

26/11/16 09:56, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Первый рейс в Бишкек из нового международного аэропорта «Жуковский» в Подмосковье отправится утром 28 ноября. Об этом сообщил РИАМО представитель ОАО «Рампорт Аэро».

 

Как отмечается, пассажирам первого рейса «Жуковский» - Бишкек подарят сувениры от аэропорта и сладости.

 

Из «Жуковского» самолеты уже летают в Ош и Душанбе.

 

Открытие международного аэропорта «Жуковский» состоялось 30 мая. Он находится в 23 километрах от Москвы и имеет самую длинную в Европе взлетно-посадочную полосу (5,5 тысячи метров), что позволяет принимать пассажирские и грузовые самолеты любого типа.

 

Ранее российским авиакомпаниям выдали допуск на регулярные полеты из аэропорта «Жуковский» в 11 стран мира.

URL: http://www.24.kg/eaes/40527/

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