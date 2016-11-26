Первый рейс в Бишкек из аэропорта «Жуковский» отправится 28 ноября

Первый рейс в Бишкек из нового международного аэропорта «Жуковский» в Подмосковье отправится утром 28 ноября. Об этом сообщил РИАМО представитель ОАО «Рампорт Аэро».

Как отмечается, пассажирам первого рейса «Жуковский» - Бишкек подарят сувениры от аэропорта и сладости.

Из «Жуковского» самолеты уже летают в Ош и Душанбе.

Открытие международного аэропорта «Жуковский» состоялось 30 мая. Он находится в 23 километрах от Москвы и имеет самую длинную в Европе взлетно-посадочную полосу (5,5 тысячи метров), что позволяет принимать пассажирские и грузовые самолеты любого типа.

Ранее российским авиакомпаниям выдали допуск на регулярные полеты из аэропорта «Жуковский» в 11 стран мира.