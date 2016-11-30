В Петропавловске-Камчатском задержали нелегалов из Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, накануне сотрудники полиции задержали граждан ближнего зарубежья, не имеющих документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России.

Как рассказали в полиции, объяснить причину пребывания в регионе иностранцы не смогли из-за незнания русского языка. Для установления личности всех доставили в отделение полиции.

Материалы, собранные полицейскими, в ближайшее время передадут в суд. Нелегалам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.