Содружеству Независимых Государств исполнилось 25 лет. Timeline

Содружеству Независимых Государств исполнилось 25 лет. Ровно четверть века назад подписали Беловежское соглашение.

Содружество основали президенты РСФСР, Беларуси и Украины, подписав 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) соглашение о создании СНГ.

В документе констатировалось, что Союз Советских Социалистических Республик (СССР) прекратил существование. На его базе стороны договорились создать новое объединение - СНГ.

13 декабря 1991 года в Ашхабаде (Туркменистан) состоялась встреча президентов пяти центральноазиатских государств, входивших в состав СССР: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Итогом стало заявление, в котором страны выразили согласие войти в организацию. Единственным условием было обеспечение равноправного участия субъектов распадающегося Союза и признание всех государств СНГ в качестве учредителей.

За 25 лет в рамках организации подписали множество документов, но далеко не все реализовали. Из-за этого организацию часто критикуют. Ее члены не раз говорили о необходимости реформирования СНГ.

В день рождения СНГ ИА «24.kg» вспоминает его историю.