Таможенный кодекс ЕАЭС планируют утвердить 26 декабря

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется утвердить на саммите в Санкт-Петербурге 26 декабря. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном, сообщил ТАСС.

«Мы ждем вас 26 декабря в Санкт-Петербурге (на заседании Высшего Евразийского экономического совета). Предстоит утвердить новый Таможенный кодекс, что также, на мой взгляд, является важнейшей вехой на пути формирования нашего единого экономического пространства», - заявил Владимир Путин.

Президент РФ назвал интересными и перспективными предложения, которые в своей работе продвигает глава ЕЭК. По словам Владимира Путина, имеющиеся сейчас договоренности являются лишь базой для свободного движения товаров, капиталов и людей, повышения конкурентоспособности всех стран союза.

В состав ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Тигран Саркисян возглавил коллегию ЕЭК в феврале, сменив на посту Виктора Христенко.