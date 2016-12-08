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Таможенный кодекс ЕАЭС планируют утвердить 26 декабря

8/12/16 19:41, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется утвердить на саммите в Санкт-Петербурге 26 декабря. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном, сообщил ТАСС.

 


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«Мы ждем вас 26 декабря в Санкт-Петербурге (на заседании Высшего Евразийского экономического совета). Предстоит утвердить новый Таможенный кодекс, что также, на мой взгляд, является важнейшей вехой на пути формирования нашего единого экономического пространства», - заявил Владимир Путин.

 

Президент РФ назвал интересными и перспективными предложения, которые в своей работе продвигает глава ЕЭК. По словам Владимира Путина, имеющиеся сейчас договоренности являются лишь базой для свободного движения товаров, капиталов и людей, повышения конкурентоспособности всех стран союза.

 

В состав ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Тигран Саркисян возглавил коллегию ЕЭК в феврале, сменив на посту Виктора Христенко.

URL: http://www.24.kg/eaes/41238/

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