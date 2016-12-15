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Кыргызстан показал лучшую экономическую динамику в ЕАЭС

15/12/16 19:05, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Президент КР Алмазбек Атамбаев встретился с председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

 

Стороны обсудили деятельность Евразийского экономического союза, меры, принимаемые для решения вопросов и актуальных задач дальнейшего развития процессов экономической интеграции между государствами - членами ЕАЭС, а также приоритетные направления будущей совместной работы.

 


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Тигран Саркисян отметил, что по итогам 2016 года Кыргызстан продемонстрировал лучшую экономическую динамику в Евразийском союзе по таким важным показателям, как темпы роста ВВП, инвестиции в основной капитал, объем строительных работ.

 

Стороны пришли к выводу, что необходимо снимать барьеры во взаимной торговле между государствами - членами Евразийского экономического союза.

URL: http://www.24.kg/eaes/41699/

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