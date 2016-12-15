Кыргызстан показал лучшую экономическую динамику в ЕАЭС

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Президент КР Алмазбек Атамбаев встретился с председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Стороны обсудили деятельность Евразийского экономического союза, меры, принимаемые для решения вопросов и актуальных задач дальнейшего развития процессов экономической интеграции между государствами - членами ЕАЭС, а также приоритетные направления будущей совместной работы.
Тигран Саркисян отметил, что по итогам 2016 года Кыргызстан продемонстрировал лучшую экономическую динамику в Евразийском союзе по таким важным показателям, как темпы роста ВВП, инвестиции в основной капитал, объем строительных работ.
Стороны пришли к выводу, что необходимо снимать барьеры во взаимной торговле между государствами - членами Евразийского экономического союза.
URL: http://www.24.kg/eaes/41699/