Кыргызстан показал лучшую экономическую динамику в ЕАЭС

Президент КР Алмазбек Атамбаев встретился с председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Стороны обсудили деятельность Евразийского экономического союза, меры, принимаемые для решения вопросов и актуальных задач дальнейшего развития процессов экономической интеграции между государствами - членами ЕАЭС, а также приоритетные направления будущей совместной работы.

Тигран Саркисян отметил, что по итогам 2016 года Кыргызстан продемонстрировал лучшую экономическую динамику в Евразийском союзе по таким важным показателям, как темпы роста ВВП, инвестиции в основной капитал, объем строительных работ.

Стороны пришли к выводу, что необходимо снимать барьеры во взаимной торговле между государствами - членами Евразийского экономического союза.