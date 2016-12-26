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Александр Лукашенко не приехал в Санкт-Петербург на заседания ВЕЭС и ОДКБ

26/12/16 18:12, Санкт-Петербург – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Президент Беларуси Александр Лукашенко не приехал в Санкт-Петербург (Россия) на заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

 

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, документы ранее уже были полностью согласованы и будут направлены в Минск на подпись главе государства. «Де-факто это (отсутствие Лукашенко) не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией. Все документы, которые сегодня подписываются, ранее были полностью согласованы с нашими белорусскими партнерами», - цитируют Пескова журналисты.

URL: http://www.24.kg/eaes/42360/

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