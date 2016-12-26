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Президенты стран ЕАЭС соболезнуют российскому коллеге по поводу авиакатастрофы ТУ-154.
Главы государств, прибывшие на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербург, поблагодарили президента России Владимира Путина за гостеприимство и высокий уровень организации сегодняшнего мероприятия, несмотря на объявленный траур.
«Мы, все руководители государств, выражаем искренние соболезнования народу и всем родственникам погибших граждан», - сказал глава РК Нурсултан Назарбаев.
«Хочу еще раз выразить семьям погибших в результате катастрофы и всему братскому народу глубокие соболезнования. Мы скорбим вместе с вами», - выразил свои соболезнования президент КР Алмазбек Атамбаев.
Сегодня, 26 декабря, в России общенациональный день траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154.
Всего погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.
В самолете находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом российских военных в Сирии артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.
URL: http://www.24.kg/eaes/42372/