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Владимир Путин планирует посетить Кыргызстан в конце февраля

25/01/17 18:39, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Бишкек готовится к визиту Владимира Путина. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники в МИД КР.

 

По их данным, президент России прилетает в КР 28 февраля. «Приезд лидера крупнейшей страны СНГ и основного партнера Кыргызстана в финансовой и экономической сферах может серьезно повлиять и на предстоящие осенью выборы главы Кыргызстана», - отметили источники.

 

Владимир Путин посетит не только Кыргызстан. Президент России совершит центральноазиатское турне. После Бишкека, как предполагается, он нанесет визит в соседний Таджикистан. 

URL: http://www.24.kg/eaes/43879/

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