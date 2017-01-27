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Акылбек Жапаров: При вступлении Кыргызстана в ЕАЭС всех охватила политическая лихорадка

27/01/17 12:44, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

«При вступлении Кыргызстана в ЕАЭС всех охватила политическая лихорадка», - заявил сегодня в парламенте «на встрече без галстуков» депутат Акылбек Жапаров.

 

Он напомнил, что через 10-15 лет евразийское сообщество должно стать полноправным членом ВТО. При этом Кыргызстан, будучи более 10 лет членом Всемирной торговой организации, в момент вступления в ЕАЭС не смог выторговать для себя хорошие условия. А Казахстану это удалось. Он выторговал особые условия по трем тысячам позиций товаров из Китая.

 

«Я сразу говорил, что при вхождении в ЕАЭС нам нужно было учесть опыт нашей страны и сохранить экономику, которая была налажена в виде реэкспорта из других индустриальных стран. Многие не понимали этого или делали вид, что не понимают. Всех подталкивала политическая лихорадка, но при этом интересы национальной экономики не учли», - отметил Акылбек Жапаров.

URL: http://www.24.kg/eaes/43991/

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