RSS
facebookfacebookgoogale+
Бросай курить, вставай на лыжи. Где покататься этой зимой
Кадровые вихри Кыргызстана: главные перестановки года
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 27 января 2017 года. Пятница. Бишкекское время 15:30
НОВОСТИ ДНЯ:
ЕАЭС
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Экмат Байбакпаев: В проблемах с ЕАЭС беда в нас, а не в соседях

27/01/17 13:13, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

«В проблемах с ЕАЭС беда в нас, а не в соседях», - заявил сегодня в парламенте на «встрече без галстуков» депутат Экмат Байбакпаев.

 

В долгосрочной перспективе решение о вступлении в Евразийский экономический союз было верным. Оно дает Кыргызстану выход на большой рынок. Фактически мы выиграли только в части улучшения условий для мигрантов.

 

«В остальном ситуация не совсем гладкая для экономики и бизнеса Кыргызстана. Нам до сих пор говорят что-то сделать, но это не делается. Мы потеряли время. Когда вошли в ЕАЭС, только тогда и очнулись, что нужны ветеринарные и фитосанитарные лаборатории. Если раньше наша продукция пусть и контрабандой проходила на рынок, то сегодня мы не вхожи туда. Наши товары дальше Кордая не проходят», - говорит Экмат Байбакпаев.

URL: http://www.24.kg/eaes/43996/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ